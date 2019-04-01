Россияне назвали своих любимых юмористов

Самыми популярными для россиян юмористами стали Евгений Петросян, Михаил Жванецкий и Михаил Задорнов. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного Всемирному Дню смеха.

Согласно результатам опроса, 21% опрошенных (среди 45—59-летних — 28%) назвали Михаила Задорнова любимым юмористом, 20% (28% среди старше 60 лет) — Евгения Петросяна, 9% (14% среди старше 60 лет) — Михаила Жванецкого.

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет любит посмеяться над шутками Павла Воли (20%) и Гарика «Бульдога» Харламова (14%). Максима Галкина, Владимира Винокура и Ефима Шифрина любимыми юмористами назвали по 5% жителей страны, передает ТАСС.

Кроме того, 13% респондентов заявили, что у них нет любимого комика или юмориста, 18% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен среди 1 600 совершеннолетних россиян 28 марта 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что 73% россиян употребляют спиртное из-за традиции отмечать праздники с алкоголем.