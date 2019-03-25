ВЦИОМ: 73% россиян употребляют спиртное из-за традиции отмечать праздники с алкоголем

Большинство жителей России (73,1%) объяснили употребление алкоголя традицией отмечать праздники со спиртным. Данные предоставил Росстат.

Согласно опросу, среди респондентов, давших такой ответ, — 66% мужчин и 80,7% женщин. Их профессиональная принадлежность: 78,5% являются бюджетниками, 72,4% — сотрудники внебюджетных организаций, 72% — предприниматели, 72,9% — безработные и 64,5% — учащиеся, пишет РБК.

2,4% всех опрошенных заявили, что без алкоголя «просто невозможно жить». 27,8% опрошенных отметили, что они получают удовольствие от употребления алкоголя, 25,3% рассказали об успокоительном эффекте. 3,3% россиян заявили, что им не хватает воли для того, чтобы бросить пить.

Кроме того, 17,8% опрошенных сказали, что являются трезвенниками.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему вреден «пассивный алкоголизм».