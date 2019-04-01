Россия обошла США по поставкам газа в Европу

По итогам 2018 года поставки российского сжиженного природного газа составили 4,4 млн тонн. Таким образом РФ обошла США по поставкам СПГ, поскольку объем поставок газа из Соединенных Штатов достиг только 2,7 млн тонн.

Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения сжиженного газа в 2018 году, следует из доклада Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL).

Главными потребителями стали Китай и Южная Корея, передает ТАСС.

С запуском проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк» Россия за прошлый год приблизилась по объемам поставок сжиженного газа к США. Так, если экспорт американского СПГ в 2018 году составил 20,7 млн тонн, то экспорт СПГ из России достиг 18,4 млн тонн (объемы проектов «Сахалин-2» и «Ямал СПГ»).

Чистый импорт СПГ странами Европы увеличился на 6,4% год к году — до 48,9 млн тонн преимущественно за счет увеличения поставок в Бельгию (+1 млн тонн) и Нидерланды (+1,3 млн тонн).

В то же время Испания снизила ввоз СПГ в минувшем году на 1,4 млн тонн отчасти в связи с приростом импорта трубопроводного газа. Всего Испания импортировала 10,8 млн тонн СПГ в отчетном году, за ней следуют Турция (8,3 млн тонн), Франция (7,8 млн т) и Италия (6 млн тонн).

Ранее сообщалось, что «Газпром» успешно провел первую сделку по продаже газа в Европу по цене, сформированной в рублях.