«Газпром экспорт» успешно провел первую сделку по продаже газа в Европу за рубли

«Газпром экспорт» успешно осуществил на своей электронной торговой платформе первую сделку с реализацией газа на экспорт в Западную Европу по цене, сформированной в рублях, сообщает пресс-центр «Газпром экспорт».

Сделка прошла на условиях «до конца месяца» с поставкой в пункт NCG (немецкий хаб). Объем проданного газа — около 80 млн кубических метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в ПАО «Газпром» прокомментировали появление в Сети аудиозаписи, на которой топ-менеджер ругает сотрудников, которые допустили кражу 1,7 миллиарда рублей при строительстве газопровода в Приозерске. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» представитель компании, там знают об этом. Также он отказался обсуждать скандал с прессой.