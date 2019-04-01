YouTube открыл доступ к роликам Дудя и Парфенова
Видеохостинг YouTube восстановил доступ к роликам российских журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
В настоящий момент оба выпуска доступны для просмотра. У ранее скрытого выпуска программы «Намедни» Парфенова, посвященного 1946 году, насчитывается более 800 тысяч просмотров. Интервью Дудя с бывшим участником Comedy Club Таиром Мамедовым набрало около 5 млн просмотров.
Напомним, YouTube временно удалил ролики 28 марта из-за нарушений условий пользования.Общество
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