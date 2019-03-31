Путин: Матвиенко нацелена на результат и не боится отстаивать свою позицию

Президент РФ Владимир Путин считает, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко всегда нацелена на результат и по каждому вопросу имеет собственное мнение, которое не боится отстаивать.

«У Валентины Ивановны есть несколько черт, которые отличают ее от многих коллег: во-первых, она всегда в материале того, чем занимается, во-вторых, она всегда нацелена на конкретный результат, она над ним работает», — поделился глава государства в эфире программы «Вести недели» на телеканале "Россия-1".

Среди черт, которые он ценит в спикере Совфеда, Путин также назвал собственное мнение Матвиенко, основанное на опыте и знании предмета. При этом она не боится отстаивать это мнение, подчеркнул президент.

Матвиенко, которой 7 апреля исполнится 70 лет, является председателем Совета Федерации с августа 2011 года. Ранее она была полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, а также губернатором Санкт-Петербурга. На этой неделе президент наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного.