На выборах президента Украины зарегистрировали первые нарушения

Первые нарушения на выборах президента Украины зарегистрированы в Харьковской области.

В сообщении Национальной полиции по Харьковской области в Facebook сообщили, что с опозданием открылись два участка, расположенные в Немышлянском районе Харькова и в городе Змиев Харьковской области.



Позже установленного времени открылись два участка в Киеве, два в Одессе, по одному в Херсонской, Запорожской, Киевской областях.

Наблюдатели от неправительственной украинской организации «Гражданская сеть «Опора» зафиксировали первые нарушения на избирательных участках в Винницкой, Ровенской и Волынской областях, которые не касаются времени открытия.



Как сообщает МВД Украины, в полицию поступило 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса, семь из которых связаны с незаконной агитацией.

Напомним, что сегодня началось голосование на очередных выборах президента Украины. В бюллетене для голосования значится рекордное в истории Украины число кандидатов — 39.