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Украина перед выборами усилила меры безопасности на границе с Крымом

05:58, 29.03.2019
Украина перед выборами усилила меры безопасности на границе с Крымом
Фото: pixabay.com

Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом перед предстоящими выборами президента страны. Об этом заявил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

По его словам, в контрольных пунктах въезда и выезда увеличат число пограничных нарядов, что должно позволить ускорить пропускные операции.

Кроме того, также будут проводиться другие мероприятия по обеспечению безопасности граждан, в том числе планируется усиление мер безопасности непосредственно на админчерте между контрольными пунктами въезда–выезда, передает агентство УНН.

Напомним, выборы президента Украины состоятся в ближайшее воскресенье — 31 марта. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает Путина своим главным политическим оппонентом.

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