Актера сериала «Глухарь» Семена Штейнберга госпитализировали с разбитой головой — СМИ

Актер Семен Штейнберг упал в московском «Гоголь-центре» и разбил голову.

По данным «Пятого канала», Штейнберга госпитализировали с сотрясением мозга. Инцидент произошел в субботу в здании столичного «Гоголь-центра».

Сейчас за состоянием 34-летнего актера наблюдают врачи. По словам самого Штейнберга, с ним все хорошо.

Семен Штейнберг родился в Саратовской области. В 2005 году окончил ВТУ имени Щукина, после чего стал стал актером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Через десять лет Штейнберг перешел на работу в Московский драматический театр имени Гоголя («Гоголь-Центр»).

Телезрителям актер известен по ролям в сериалах «Глухарь», «Домашний арест», «Братья Карамазовы» и «Десантура».

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