Серебренников получил «Нику» как лучший режиссер за фильм «Лето»

Кирилл Серебренников удостоен кинопремии «Ника» в номинации — «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Лето». За находящегося под домашним арестом режиссера награду получил продюсер фильма Илья Стюарт.

«Фильм у нас довольно успешный. Я искренне желаю вам всем, чтобы это было последний раз, когда большой художник Кирилл Серебренников не выходит за своим призом», — приводит его слова ТАСС.

Слова поддержки в адрес Серебренникова звучали неоднократно на протяжении всей церемонии.

В номинации «Лучшая сценарная работа» отмечены Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский (фильм «История одного назначения»).

Ранее сообщалось, что «Лето» стало лидером по количеству номинаций на премию «Ника». Картина представлена в 12 номинациях.



