Картина «Лето» Серебренникова стала лидером по количеству номинаций на премию «Ника»
Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова стал лидером по количеству номинаций на премию «Ника».
Картина представлена в 12 номинациях. В том числе статуэтку «Ники» могут получить Серебренников как лучший режиссер и Ирина Старшенбаум как лучшая актриса.
На втором месте по количеству номинаций идет «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко — 10. Следом идет «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (по шесть номинаций), «История одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой (пять), «Довлатов» Алексея Германа-младшего (четыре), пишет «Интерфакс».
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