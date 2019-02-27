Картина «Лето» Серебренникова стала лидером по количеству номинаций на премию «Ника»

Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова стал лидером по количеству номинаций на премию «Ника».

Картина представлена в 12 номинациях. В том числе статуэтку «Ники» могут получить Серебренников как лучший режиссер и Ирина Старшенбаум как лучшая актриса.

На втором месте по количеству номинаций идет «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко — 10. Следом идет «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (по шесть номинаций), «История одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой (пять), «Довлатов» Алексея Германа-младшего (четыре), пишет «Интерфакс».

Церемония награждения пройдет 30 марта

Ранее американская киноакадемия объявила победителей премии «Оскар».