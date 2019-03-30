Крупнейшие банки РФ снижают ставки по валютным вкладам

Крупнейшие российские банки отказываются от высоких ставок по валютным вкладам. Кредитные организации следуют за новой рыночной тенденцией.

Еще в начале этого года одни из самых высоких процентов по вкладам в долларах и евро предлагали госбанки. Однако сейчас картина меняется, пишут «Ведомости».

В пятницу сразу два банка с госучастием снизили проценты валютных депозитов. В последнюю декаду марта доходность долларовых депозитов понизили шесть банков из топ-30.

Ранее «Реальное время» представило рейтинг крупнейших банков ПФО. Рост совокупной прибыли банковского сектора ПФО за первые два месяца 2019 года составил 9,2%. Показатель достиг 2,38 млрд рублей.