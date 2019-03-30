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Минздрав РФ: неинфекционные заболевания наносят российской экономике ущерб более 3 трлн рублей

14:47, 30.03.2019
Минздрав РФ: неинфекционные заболевания наносят российской экономике ущерб более 3 трлн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Федеральном фонде соцстрахования подсчитали, что экономический ущерб от неинфекционных заболеваний в стране составляет 3,1 трлн рублей в год.

«Более 3 трлн рублей ежегодного составляет экономический ущерб стране от неинфекционных заболеваний, по оценкам экспертов», — передает ТАСС слова замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая.

Также, по его словам, ущерб, который курение причиняет Красноярскому краю, по данным исследования красноярских ученых, эквивалентно примерно 2% валового регионального продукта.

«Это бремя несут работодатели. И для работодателя крайне важно с экономической точки зрения заботиться о здоровье работников», — отметил он.

ЭкономикаОбществоМедицина
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