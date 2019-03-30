В Минтруде назвали самые стабильные сферы для работы в России

ВНИИ труда Минтруда России определило наиболее стабильные сферы труда в Российской Федерации.

К ним отнесены промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит. Кроме того, в этот перечень вошла социальная сфера — здравоохранение и образование.

Во ВНИИ труда Минтруда России также сообщили, что стабильностью отличается сфера IT-технологий. Это связано с технологическим развитием и ускорением внедрения цифровых технологий в различных сферах.

В сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере ЖКХ достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, однако на основной персонал всегда есть спрос.

Нестабильной специалисты назвали сферу администрирования и документооборота, а также банковскую и сферу страхования. Это связано с внедрением различных онлайн-сервисов, которые позволяют сократить количество персонала, передает RT.

Ранее Росстат определил сферы деятельности с самыми высокими зарплатами. Наиболее высокий доход получают сотрудники, работающие в сфере добычи полезных ископаемых.