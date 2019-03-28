Росстат определил сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.

Больше всего в России получают в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тыс. рублей). Далее идут финансовая и страховая деятельность (77,3 тыс.), а также деятельность в области информации и связи (66,2 тыс. рублей).

В топ-5 сфер с самыми высокими зарплатами также входят профессиональная, научная, техническая деятельность (61,2 тыс.) и область транспортировки и хранения (46,9 тыс. рублей).

Меньше всего зарабатывают сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (27,2 тыс.), представители сферы сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (27,3 тыс. рублей).

В целом по России средняя зарплата по итогам января этого года равна 42,2 тыс. рублей. Это на 8,3% больше, чем годом ранее (39 тыс.), передает RT.

В феврале Росстат обнаружил замедление среднемесячной реальной зарплаты в России до 0,7% в годовом выражении.