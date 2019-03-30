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Россельхознадзор с 30 марта запретил ввоз продукции с двух предприятий Белоруссии

07:46, 30.03.2019
Россельхознадзор с 30 марта запретил ввоз продукции с двух предприятий Белоруссии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Россельхознадзор с 30 марта запретил поставки продукции с двух пищевых предприятий Белоруссии.

Речь идет о Полесском производственном участке ОАО «Милкавита», в сыре которого повторно обнаружен натамицин. Также под запретом оказались поставки продукции предприятия «Брестские традиции». В его колбасных изделиях выявлены кокцидиостатики.

Вместе с тем, с 30 марта Россельхознадзор снимает запрет на поставки молочной продукции с предприятий «Бабушкина крынка» и ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», передает "Интерфакс".

Напомним, что Россельхознадзор с 22 марта запретил ввоз в Россию через Белоруссию турецких яблок. Это связано с высокими рисками ввоза в Россию транзитом через Белоруссию «санкционной» продукции под видом турецких товаров.

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