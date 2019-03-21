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Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

22:57, 21.03.2019
Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Россельхознадзор с 22 марта запрещает ввоз в Россию через Белоруссию турецких яблок.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что такое решение связано с высокими рисками ввоза в Россию транзитом через Белоруссию «санкционной» продукции под видом турецких товаров.

Мелано рассказала, что в марте 2019 года отмечено резкое увеличение поставок в Россию свежих яблок, которые, согласно документам, были произведены в Турции. Однако они были доставлены по нелогичной схеме.

Вместо того чтобы поступить из Турции напрямую в порт Новороссийска, яблоки были доставлены по маршруту Турция — Латвия — Белоруссия — Россия. Это вызвало у Россельхознадзора сомнение в их легальности и недоверие к данным, указанным в сертификатах, передает «РИА Новости».

Напомним, что Россельхознадзор с 20 марта снял запрет на поставки в РФ крупного и мелкого рогатого скота из ЕС.

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