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Происшествия

В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром

07:29, 30.03.2019
В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром
Фото: realnoevremya.ru

В Казани началась доследственная проверка по факту гибели водителя троллейбуса.

По предварительным данным, смерть водителя транспортного средства наступила после драки с пассажиром.

В Следственном управлении СК РФ по Татарстану уточнили, что инцидент произошел накануне днем. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает "РИА Новости".

Напомним, что в октябре прошлого года водитель легкового автомобиля устроил драку с шофером автобуса №36. Инцидент произошел на Горьковском шоссе возле автобусной остановки «Ул. Можайского». После драки водитель автобуса обратился с заявлением в полицию.

Происшествия Татарстан
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