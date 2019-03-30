В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром

В Казани началась доследственная проверка по факту гибели водителя троллейбуса.

По предварительным данным, смерть водителя транспортного средства наступила после драки с пассажиром.

В Следственном управлении СК РФ по Татарстану уточнили, что инцидент произошел накануне днем. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает "РИА Новости".

Напомним, что в октябре прошлого года водитель легкового автомобиля устроил драку с шофером автобуса №36. Инцидент произошел на Горьковском шоссе возле автобусной остановки «Ул. Можайского». После драки водитель автобуса обратился с заявлением в полицию.