В Казани полиция установила личность водителя легковушки, напавшего на шофера автобуса

Сотрудники полиции установили личность водителя ВАЗ-2114, который устроил драку с водителем автобуса №36. Об этом «Реальному времени» сообщил заместитель начальника пресс-службы МВД по РТ Ленар Давлетшин.

По его словам, водитель автобуса обратился с заявлением в полицию после инцидента. В настоящее время он находится на медицинском обследовании для выявления тяжести полученных травм.

По его результатам будет принято решение о дальнейших мерах в отношении водителя легкового автомобиля.

Напомним, что сегодня утром водитель легкового автомобиля устроил драку с шофером автобуса №36. Перед этим он несколько раз подрезал шофера автобуса, пытаясь посадить пассажирку. Затем водитель ВАЗ-2114 разбил у автобуса зеркало заднего вида.