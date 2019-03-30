Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону объяснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.

По словам Саакашвили он не знал, что его показывают в прямом эфире. Он уточнил, что привычка жевать галстук возникла у него еще в детстве, когда он был в пионерлагере «Артек».

«Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите – особенно их и не ношу», — сказал политик.

Саакашвили добавил, что сейчас находится на диете и пошутил, что похудел благодаря «отказу от галстуков».

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернется в страну, когда это будет необходимо для продолжения политической борьбы.