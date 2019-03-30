Минобороны РФ: Франция и Бельгия готовят провокацию в Сирии

Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России в ударах по мирным жителям. Об этом говорится в заявлении руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктора Купчишина.

По его словам, для организации провокаций в зону деэскалации в Идлибе прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии.

«Под их руководством состоялась встреча с полевыми командирами террористических группировок, а также представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски», — приводит слова представителя Минобороны РФ RT.

Купчишин отметил, что на совещании обсуждались вопросы организации постановочных съемок, якобы свидетельствующих о применении Россией и Сирией отравляющих веществ против мирного населения.