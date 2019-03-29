ВЭБ в 2018 году сократил убыток по МСФО на 30%, до 175,8 млрд рублей

По итогам 2018 года убыток ВЭБа по МСФО составил 175,8 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом, госкорпорации удалось сократить этот показатель более, чем на треть.

В 2017-м убыток составлял 287,7 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Главными факторами формирования финансового результата группы за 2018 год стали переоценка кредитов клиентам по справедливой стоимости и отражение непроцентных расходов при конвертации валютных депозитов ФНБ в рублевые, говорится в отчете госкорпорации.

«Значительное влияние на результат по МСФО оказывает работа со «старым портфелем» по ранее выданным кредитам. Системная работа в этом направлении продолжается вместе с формированием портфеля новых бизнес-проектов», — сказал первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов.

Активы ВЭБа за 2018 год практически не изменились и по состоянию на 31 декабря 2018 года составили 3,362 трлн рублей (-0,4% за год). В структуре активов группы на кредитный портфель приходится 46,5 процента. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резервов под обесценение сократился на 12,5% (-222,4 млрд рублей) и составил 1,562 трлн рублей. Основными факторами снижения кредитного портфеля после вычета резервов стали переуступка требований по ряду кредитов другим кредиторам, реклассификация части кредитов в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток и соответствующая отрицательная переоценка таких кредитов, сообщила госкорпорация.