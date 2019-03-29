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Британские истребители сопроводили казанские Ту-160 у своих границ

21:12, 29.03.2019
Британские истребители сопроводили казанские Ту-160 у своих границ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Истребители ВВС Великобритании сопровождали российские бомбардировщики Ту-160 вблизи британского воздушного пространства.

Об этом рассказала пресс-служба Минобороны Соединенного Королевства, передает «РИА Новости».

Истребители совместно с НАТО сопроводили российские бомбардировщики до границ воздушного пространства Великобритании.

Ранее сообщалось, что российские истребители тоже нередко поднимаются на «перехват» бомбардировщиков стран НАТО, например, США.

Напомним, что стратегический бомбардировщик Ту-160 производит Казанский авиазавод.

Общество
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