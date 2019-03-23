Российские истребители дважды за сутки поднимались на «перехват» американских бомбардировщиков

Российские истребители Су-27 два раза за сутки поднимались на «перехват» из-за полетов американских стратегических бомбардировщиков B-52H над Балтийским морем.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ, российские самолеты не допустили приближение бомбардировщиков США к государственной границе.

Всего с 14 марта стратегические самолеты США совершили семь полетов над Балтикой.

Напомним, 15 марта американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, который может нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, осуществил очередной полет около российских границ в районе Балтийского моря.