Медведев поручил доработать режим самозанятых в отношении таксистов и граждан СНГ

Премьер-министр РФ Дмиитрий Медведев поручил доработать режим самозанятых после встречи с руководителями ведущих российских IT-компаний.

Так, поручено проработать возможность использования его гражданами стран СНГ и освободить таксистов от обязанности получать статус индивидуальных предпринимателей (ИП), если они зарегистрировались в системе. Также глава кабмина поручил распространить эксперимент с самозанятыми на все регионы, пишут «Ведомости».

Ранее в «Яндекс.Такси» не подтвердили обязательный переход в самозанятые.