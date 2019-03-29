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Медведев поручил доработать режим самозанятых в отношении таксистов и граждан СНГ

19:30, 29.03.2019
Медведев поручил доработать режим самозанятых в отношении таксистов и граждан СНГ
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр РФ Дмиитрий Медведев поручил доработать режим самозанятых после встречи с руководителями ведущих российских IT-компаний.

Так, поручено проработать возможность использования его гражданами стран СНГ и освободить таксистов от обязанности получать статус индивидуальных предпринимателей (ИП), если они зарегистрировались в системе. Также глава кабмина поручил распространить эксперимент с самозанятыми на все регионы, пишут «Ведомости».

Ранее в «Яндекс.Такси» не подтвердили обязательный переход в самозанятые.

ОбществоВласть
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