Медведев поручил доработать режим самозанятых в отношении таксистов и граждан СНГ
Премьер-министр РФ Дмиитрий Медведев поручил доработать режим самозанятых после встречи с руководителями ведущих российских IT-компаний.
Так, поручено проработать возможность использования его гражданами стран СНГ и освободить таксистов от обязанности получать статус индивидуальных предпринимателей (ИП), если они зарегистрировались в системе. Также глава кабмина поручил распространить эксперимент с самозанятыми на все регионы, пишут «Ведомости».
Ранее в «Яндекс.Такси» не подтвердили обязательный переход в самозанятые.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым