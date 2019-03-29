Bloomberg: экономическая неопределенность на Украине сохранится на годы

Аналитики Bloomberg Economics считают, что в ближайшие годы Украина не сможет справиться с экономической неопределенностью.

«В воскресенье на Украине пройдет первый тур президентских выборов. До прояснения политической обстановки еще месяцы, а экономическая неопределенность сохранится на годы», — цитирует заметку агентства RNS.

По мнению экспертов, программа помощи Международного валютного фонда (МВФ) должна помочь поддержать стабильность в стране, однако медленный прогресс в реформах уже привел к тому, что Киев за прошедшие четыре года недополучил более $7 млрд финансовой помощи.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине 11 млн фунтов стерлингов на защиту от «иностранной агрессии».