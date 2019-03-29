Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

Премьер Дмитрий Медведев считает, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем во многих других странах. Такое мнение он высказал во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

По мнению главы кабмина, женщинам в России часто сложнее пробиться на руководящие позиции, при этом на них ложатся семейные обязанности по воспитанию детей.



«В этом плане обязанность общества — помогать женщине, а не препятствовать», — отметил он, его слова приводят «Ведомости».

Напомним, в 2018 году Госдума отклонила во втором чтении законопроект о гендерном равенстве, который был внесен 15 лет назад.