Илья Авербух: «Женское фигурное катание всегда лет на двадцать отставало от мужского»

Серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 Илья Авербух поделился мнением насчет мужского катания в России и четверных прыжков в женском катании.

— Сейчас у нас такая плеяда, которая немножко отошла на второй план. Но я вижу потенциал у мужского фигурного катания: у юниоров и совсем юных ребят. Все впереди.

Раньше в мужском одиночном катании мы были очень сильны. Урманов, Петренко, Кулик, Ягудин с Плющенко — мы долго держали эту планку. А девочки наши начали выигрывать с Марии Бутырской в 1999-м. Сейчас пошло женское катание, идут перекосы — это обычная история. Нельзя быть лучшими везде и всегда.

В мире женское одиночное катание всегда лет на 20 отставало от мужского, но девчонки догоняли, это нормально, они всегда чуть позже идут. Алексей Урманов на Олимпиаде-1992 исполнил четверной тулуп. Наши девочки запрыгали четверные в 2017—2018 годах. Вот и отставание, но женское катание догоняет — так было всегда.

И сейчас пришло время, когда девочки начали прыгать то, что прыгали мальчики 30 лет назад. Все развивается абсолютно нормально. Естественно, женщины антропометрически уступают мужчинам. Лидеры мужского катания сейчас демонстрируют все пять четверных прыжков, в женском — пока тулуп, сальхов. Но все это обычная эволюция фигурного катания, — сказал Авербух в эфире радио «Эхо Москвы».