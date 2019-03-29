Медведев считает, что все проблемы дольщиков получится решить

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что правительство сможет разрешить ситуацию с обманутыми дольщиками по всей стране, сообщает ТАСС.

Медведев заявил об этом во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте». При этом Медведев подчеркнул, что на разрешение ситуации потребуется время.

Напомним, ранее первый замруководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов пообещал сдать дом №1 в ЖК «Молодежный» к концу мая или в июне, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Изначально дом строила компания «ФОН», но из-за проблем прекратила строительство. На данный момент застройщиком дома №1 является «Ак Таш», у него уже готовы 12 этажей.