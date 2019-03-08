Российские банки спрогнозировали повышение процентных ставок по автокредитам в 2019 году

Российские банки прогнозируют повышение процентных ставок по автокредитам в текущем году.

Главный управляющий директор «Совкомбанка» Андрей Спиваков считает, что станет основным фактором стоимость фондирования, в том числе существенно зависящая от величины ключевой ставки. В случае ее роста, по мнению Спивакова, неизбежно повышение процентных ставок в розничном кредитовании.



В «Русфинанс» Банке сообщили, что при сохранении текущих условий рост процентных ставок может составить 0,5 — 1% п.п. в течение первого полугодия, передает «Автостат».



В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что пока роста процентных ставок из-за повышения ключевой ставки ЦБ в 2018 году не наблюдается.

Однако в этом году кредитные организации будут вынуждены реагировать на повышение стоимости фондирования. Это может привести либо к повышению ставок по автокредитам, либо к прекращению их снижения, считают в НБКИ.



Напомним, что 8 февраля Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Следующее заседание по поводу ее изменения состоится 22 марта.

