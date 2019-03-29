Минобороны России выступило против передачи операторам частот для 5G — СМИ

В Минобороны России считают, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения.

В отзыве ведомства на проект концепции развития и создания сетей 5G, Минобороны просит не торопиться использовать диапазоны, не упомянутые в предыдущем решении Госкомиссии по радиочастотам: 4,8–4,99 и 27,1–27,5 ГГц. Для 5G нужны частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, пишут «Ведомости».

В середине марта стало известно, что Минкомсвязь направила на согласование в Минфин, Минобороны, Минпромторг, ФСБ и ФСО концепцию, подразумевающую создание единого инфраструктурного оператора для развития 5G.

Ранее против единого инфраструктурного оператора выступали МТС и «ВымпелКом», а также ФАС.

