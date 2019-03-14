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Минкомсвязь РФ предложила концепцию единого оператора 5G

19:51, 14.03.2019
Минкомсвязь РФ предложила концепцию единого оператора 5G
Фото: pixabay.com

Минкомсвязь направила на согласование в Минфин, Минобороны, Минпромторг, ФСБ и ФСО концепцию, подразумевающую создание единого инфраструктурного оператора для развития 5G.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что это будет отдельное юридическое лицо. По его словам, Минкомсвязь предлагает операторам самим договориться, каким оно будет, передает РБК.

Ведомства, получившие концепцию Минкомсвязи, должны предоставить свои отзывы на нее до 15 марта.

Ранее против единого инфраструктурного оператора выступали МТС и «ВымпелКом», а также ФАС. В ведомстве заявили, что это плохо скажется на конкурентоспособности всей телекоммуникационной отрасли.

ТехнологииIT
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