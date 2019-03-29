Суд отказался помещать Рушанию Бильгильдееву под домашний арест

Приволжский районный суд сегодня рассмотрел ходатайство следователя о помещении лидера «Справедливой России» в Татарстане Рушании Бильгильдеевой под домашний арест, передает корреспондент «Реального времени».



Женщина обвиняется в преступлениях, совершенных по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как считает следствие, будучи директором агентства недвижимости «Пассаж», Бильгильдеева реализовывала земельные участки с условием подведения коммуникаций, но полностью газ, вода и электричество не были подключены. Потерпевшими признали 90 человек, ущерб оценен в 30 млн рублей.



Следствие просило поместить Бильгильдееву под домашний арест, судья вынес решение — отказать. Сама Рушания Бильгильдеева связывает возбужденное против нее дело со своим участием в политике и намерением баллотироваться этой осенью в Госсовет Татарстана.

Напомним, ранее на политический заказ уголовного преследования лидера реготделения партии «Справедливая Россия» Рушании Бильгильдеевой намекала ее защита.