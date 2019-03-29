ГИСУ РТ ищет подрядчика для строительства школы в ЖК «Усадьба Царево» Пестречинского района

Фото: Максим Платонов

ГИСУ РТ разместило закупку по поиску подрядчика для строительства общеобразовательной школы на 1 224 места в ЖК «Усадьба Царево» Пестречинского района. Информация размещена на официальном портале госзакупок.

Начальная цена контракта 560 507 54,29 рубля. Сроки выполнения работ — с даты заключения контракта по 31 декабря 2019 года. Источник финансирования — бюджет республики Татарстан.

Кроме того, ГИСУ РТ разместило заявку по поиску подрядчика для строительства общеобразовательной школы на 1501 место в ЖК «Весна» на Мамадышском тракте в Казани. Начальная цена контракта — более 511 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что ГИСУ РТ подало заявку на проведение электронного аукциона по определению подрядчика для строительства двух объектов в Дрожжановском и Арском районах Татарстана. Информация размещена на официальном портале госзакупок. Дата окончания подачи заявок — 8 апреля. Подрядчику предстоит построить спальный корпус лицея-интерната с устройством теплого перехода в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского района. Начальная цена госконтракта по этому объекту — 34 467 960,00 рублей. Кроме того, в закупке указано строительство жилого корпуса психоневрологического интерната в селе Новое Чурилино Арского района. В этом случае начальная цена составляет 61 728 390,00 рублей.



