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ГИСУ РТ ищет подрядчика для строительства объектов в двух районах Татарстана, цена контракта — 96 млн рублей

12:05, 25.03.2019
ГИСУ РТ ищет подрядчика для строительства объектов в двух районах Татарстана, цена контракта — 96 млн рублей
Фото: Олег Тихонов

ГИСУ РТ подало заявку на проведение электронного аукциона по определению подрядчика для строительства двух объектов в Дрожжановском и Арском районах Татарстана. Информация размещена на официальном портале госзакупок.

Дата окончания подачи заявок — 8 апреля. Подрядчику предстоит построить спальный корпус лицея-интерната с устройством теплого перехода в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского района. Начальная цена госконтракта по этому объекту — 34 467 960,00 рублей. Кроме того, в закупке указано строительство жилого корпуса психоневрологического интерната в селе Новое Чурилино Арского района. В этом случае начальная цена составляет 61 728 390,00 рублей.

ЭкономикаФинансыОбщество Татарстан
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