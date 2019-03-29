Корабли ВМФ России начали сопровождение фрегатов НАТО в Черном море

Силы Черноморского флота России начали сопровождать группу кораблей НАТО, которая накануне вошла в Черное море.

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что наблюдение за фрегатами НАТО ведут корабли ВМФ России «Иван Хурс» и «Василий Быков», передает «Интерфакс».

Ранее боевые корабли НАТО, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в акваторию Черного моря. Среди них флагман эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».

По информации СМИ, фрегат Королевских ВМС Канады «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» на следующий день после выборов президента Украины прибудут в Одессу.