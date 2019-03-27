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СМИ: после выборов президента Украины в Одессу прибудут корабли НАТО

21:40, 27.03.2019
СМИ: после выборов президента Украины в Одессу прибудут корабли НАТО
Фото: mc.nato.int

На следующий день после выборов президента Украины в Одессу прибудут два военных корабля НАТО. Ожидается, что фрегаты из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО зайдут в порт 1 апреля.

«Фрегат Королевских ВМС Канады «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО», — цитирует издание «Европейская правда» сообщение представительства ГАТО на Украине.

В феврале в Черное море заходил американский эсминец «Дональд Кук». Но в начале марта он покинул акваторию.


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