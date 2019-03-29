Застрявшие на Гоа туристы из Татарстана вернулись в Казань

Сегодня в международном аэропорту «Казань» приземлился борт с туристами из Гоа, которые были вынуждены провести в Индии почти сутки из-за задержки рейса Azur Air.

Представитель авиакомпании уточнил, что самолет с туристами приземлился в 7.32 по московскому времени.

«Вернулись все 237 туристов, среди них девять детей», — сообщил он.

Представитель Azur Air добавил, что для возвращения туристов из Татарстана был предоставлен резервный борт, передает «Интерфакс».

Накануне Госкомитет РТ по туризму сообщил, что 237 туристов более суток не могут вылететь из Гоа в Индии из-за задержки рейса авиакомпании Azur Air. Все они были размещены в отелях недалеко от аэропорта и обеспечены питанием.