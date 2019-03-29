Контрактника, сбежавшего из части в Тверской области, обнаружили мертвым

Пресс-служба Западного военного округа заявила, что контрактника, который самовольно покинул военную часть под Ржевом, обнаружили мертвым, сообщает «Интерфакс».

Тело обнаружили в одном из нежилых зданий, при нем были оружие и боеприпасы. По предварительной информации, дезертир покончил с собой.

Напомним, ранее сообщалось, что рядовой российских Вооруженных Сил сбежал с территории воинской части, которая расположена в Тверской области. Солдат взял с собой бронежилет с каской, а также штык-нож, автомат Калашникова и более 100 патронов, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Уточняется, что военнослужащий совершил побег из 6-й бригады Воздушно-космических сил во Ржеве. Личный состав части поднят по тревоге, совместно с полицией ведется розыск беглеца.