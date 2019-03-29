Новости происшествий

10:49 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Тверской области из воинской части сбежал солдат с оружием

08:56, 29.03.2019
В Тверской области из воинской части сбежал солдат с оружием
Фото: realnoevremya.ru

Рядовой российских Вооруженных Сил сбежал с территории воинской части, которая расположена в Тверской области.

Солдат взял с собой бронежилет с каской, а также штык-нож, автомат Калашникова и более 100 патронов, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что военнослужащий совершил побег из 6-й бригады Воздушно-космических сил во Ржеве. Личный состав части поднят по тревоге, совместно с полицией ведется розыск беглеца.

Ориентировки на сбежавшего солдата отправлены в органы внутренних дел и военных комендатур по Тверской, Московской областям, а также по Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что дезертир, сбежавший 25 лет назад из российской армии, явился с повинной.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров