Новости общества

10:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти отказались от планов по передаче Исаакиевского собора РПЦ

09:59, 29.03.2019
Власти отказались от планов по передаче Исаакиевского собора РПЦ
Фото: commons.wikimedia.org

Собор преподобного Исаакия Далматского не будет передан церкви.

«Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала, никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», — сказал источник РБК в правительстве.

Отмечается, что главной причиной, по которой Исаакиевский собор решили не передавать РПЦ, стало мнение петербуржцев. Большинство из них были категорически против этого.

Напомним, что два года назад власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Заключение договора с РПЦ должно было состоятся до 30 декабря 2018 года. Однако от РПЦ не поступило соответствующей заявки и в результате распоряжение городских властей утратило силу.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров