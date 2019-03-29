Власти отказались от планов по передаче Исаакиевского собора РПЦ

Собор преподобного Исаакия Далматского не будет передан церкви.



«Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала, никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», — сказал источник РБК в правительстве.

Отмечается, что главной причиной, по которой Исаакиевский собор решили не передавать РПЦ, стало мнение петербуржцев. Большинство из них были категорически против этого.



Напомним, что два года назад власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Заключение договора с РПЦ должно было состоятся до 30 декабря 2018 года. Однако от РПЦ не поступило соответствующей заявки и в результате распоряжение городских властей утратило силу.