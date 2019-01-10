Распоряжение о возможной передаче Исаакиевского собора РПЦ утратило силу

Распоряжение городских властей, предусматривающее возможность передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ), утратило силу.

Причиной стало то, что в течение двух лет его действия от РПЦ не поступило соответствующей заявки, передает «РИА Новости».

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда около двух лет назад власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Распоряжение комитета имущественных отношений (КИО), включающее план мероприятий по подготовке к передаче Исаакиевского собора РПЦ, датировано 30 декабря 2016 года. Этот документ, в частности, предполагает заключение договора с РПЦ в течение двух лет с момента издания распоряжения, то есть до 30 декабря 2018 года.