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В Минпромторге РФ оценили модернизацию промышленности до 2031 года в 6 трлн рублей

09:24, 29.03.2019
В Минпромторге РФ оценили модернизацию промышленности до 2031 года в 6 трлн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Ученов рассказал, что затраты на модернизацию сферы промышленности до 2031 года должны составить не менее 6 трлн рублей.

По словам Ученова, это базовый прогноз. В целом на модернизацию сферы промышленности до 2031 года может потребоваться 8 трлн рублей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Казанскому авиазаводу выделили 33,5 млрд рублей на реконструкцию предприятия для выпуска модернизированных самолетов.

Промышленность
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