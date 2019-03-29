В Минпромторге РФ оценили модернизацию промышленности до 2031 года в 6 трлн рублей

Директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Ученов рассказал, что затраты на модернизацию сферы промышленности до 2031 года должны составить не менее 6 трлн рублей.

По словам Ученова, это базовый прогноз. В целом на модернизацию сферы промышленности до 2031 года может потребоваться 8 трлн рублей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Казанскому авиазаводу выделили 33,5 млрд рублей на реконструкцию предприятия для выпуска модернизированных самолетов.