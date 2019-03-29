В Казани на празднование Дня Победы выделили почти 46 млн рублей

Власти Казани в 2019 году направят на празднование Дня Победы около 46 млн рублей. Деньги будут выделены из муниципального бюджета.

Согласно информации на портале госзакупок, на площади Тысячелетия к 9 Мая собираются установить сцену, трибуну минимум на 2,8 тыс. мест и экраны для прямой трансляции. Концерт продлится не менее 2,5 часа.

В КРК «Пирамида» состоится 2-часовой концерт и прием для участников Великой Отечественной войны. В парке Победы запланирован 4-часовой концерт, фестиваль «Фанфары победы» и возложение цветов к монументу матерям и вдовам.

В акватории Казанки возле Кремлевской дамбы будет дан праздничный салют, продолжительность которого составит не менее 4 минут.

Также для праздника закупят 120 тыс. георгиевских лент, 2,7 тыс. красных гвоздик, 14 тыс. пригласительных открыток. Заказчиком работ выступает Управление культуры Казани.

Подробнее о том как проходили праздничные мероприятия в парке Победы в 2018 году — в фотоотчете «Реального времени».