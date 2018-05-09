9 Мая 2018-го в Казани: парк Победы

Сегодня, в День Победы, праздничные мероприятия в Казани начались с возложения цветов к местам воинских захоронений на Арском и Архангельском кладбищах, к Вечному огню в парке Победы, а также к Монументу матерям и вдовам. Репортаж из парка Победы – от фотокорреспондента «Реального времени».