Казань вошла в топ-3 направлений экскурсионных поездок по России

Казань вошла в тройку самых популярных экскурсионных направлений по России. Столица Татарстана уступила только Санкт-Петербургу и Москве.

Среди самых направлений также города «Золотого кольца» и Калининград, сообщает АТОР.

По данным Ассоциации туроператоров России спрос на экскурсионные поездки вырос на 10—20%. По оценкам экспертов, популярности способствуют длинные весенние выходные и низкие темпы подорожания туров. Зарубежные туры поднялись в цене на 15—18%, тогда как внутрироссийские — на 5—10%.

Еще одним фактором повышения интереса к поездкам по России эксперты называют стабилизацию курса валют. Сказывается и эффект отложенного спроса из-за чемпионата мира по футболу 2018 года: в первой половине прошлого сезона многие перенесли путешествия из-за подорожания туруслуг и ограничений в городах, где проходили матчи первенства.

Представители туркомпаний также отмечают рост запросов на экскурсионные поездки в Карелию, Крым, Алтайский край, Сибирь и на Дальний Восток.

В зависимости от направления, весной туристы тратят на поездки по России от трех до семи дней.

Ранее сообщалось, что в Казани запустят автобусный тур по барам города. Проект получил название Barabus.



