Новости бизнеса

08:07 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Казани решили запустить автобусный тур по барам

19:33, 18.03.2019 3
В Казани решили запустить автобусный тур по барам
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центр развития туризма Татарстана решил развивать первый в России автобусный маршрут по барам города. Проект получил название Barabus.

«Автобусный маршрут Barabus будет ходить по ночам и останавливаться не на остановках, а возле баров», — сообщает пресс-служба центра.

Первый в России автобусный маршрут по барам Barabus появится в Казани, сообщает Центр развития туризма Татарстана.

В ведомстве отмечают, что выполнять маршруты будут двухэтажные автобусы City Sightseeing. Они будут курсировать по барам столицы РТ по пятницам и субботам с 21.00 до 01.00.

БизнесУслуги Татарстан
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    А что будут делать в барах? Пить водку и пиво, а потом нарушать порядки и правила в обществе? Бары будут зарабатывать деньги? Чья идея? Кому выгодно?
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    Заметьте, не по музеям...выставкам или театрам...
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    это полный звездец.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров