В Казани решили запустить автобусный тур по барам

Центр развития туризма Татарстана решил развивать первый в России автобусный маршрут по барам города. Проект получил название Barabus.

«Автобусный маршрут Barabus будет ходить по ночам и останавливаться не на остановках, а возле баров», — сообщает пресс-служба центра.

Первый в России автобусный маршрут по барам Barabus появится в Казани, сообщает Центр развития туризма Татарстана.

В ведомстве отмечают, что выполнять маршруты будут двухэтажные автобусы City Sightseeing. Они будут курсировать по барам столицы РТ по пятницам и субботам с 21.00 до 01.00.