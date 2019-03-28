OCCRP: Чемезов приобрел через офшоры «Тройки Диалог» виллу за 2,8 млн евро

Расследовательский проект OCCRP опубликовал очередную порцию данных об офшорах, связанных с инвестбанком «Тройка Диалог». По данным журналистов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов приобрел через них недвижимость за рубежом.

В расследовании говорится, что преподавательница МГИМО Анастасия Игнатова (падчерица Чемезова) владеет земельным участком в 6 га и виллой в испанском поселке С'Агаро. Имущество оценивается в 2,8 млн евро (журналисты утверждают, что цена занижена в пять раз). По информации OCCRP, она приобрела недвижимость у компании Societe Immobiliere, через посредников связанную с «Тройкой Диалог».

В этом же поселке журналисты обнаружили недвижимость пенсионерки из Москвы Анны Курепиной, которую связывают с первым заместителем гендиректора «Ростеха» Владимиром Артяковым. На эту покупку пенсионерка без поручительства получила кредит в 12,2 млн евро. Группа раследователей считает, что компания, выдавшая кредит, связана с «Инвестбанком».

Отдельно упоминается, что Курепина владеет бизнесом совместно с другой пенсионеркой — Людмилой Рукавишниковой. И последняя когда-то была зарегистрирована по одному адресу с супругой Чемезова Екатериной Игнатовой.

Напомним, что OCCRP уже опубликовала расследование о деятельности «Тройки Диалог».

Ранее оппозиционер Алексей Навальный рассказал о квартире Сергея Чемезова за 5 млрд рублей. Она расположена в здании отеля Four Seasons, возле Кремля и занимает площадь 1,4 тысячи кв. м.