Минтруд РФ назвал законным решение властей Якутии запретить работать мигрантам

Минтруд РФ сообщил, что глава региона имеет право устанавливать ограничения на привлечение к работе иностранцев. Однако такие меры должны вводиться именно с учетом необходимости и особенностей рынка труда субъекта.

«Высшее должностное лицо субъекта РФ вправе ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан РФ устанавливать запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской Федерации, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы министерства.

В Минтруде добавили, что данное положение зафиксировано в федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Напомним, что в Якутии мигрантам запретили работать в 33 сферах. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев.