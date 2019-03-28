В Якутии запретили работать мигрантам в 33 сферах

Фото: Роман Хасаев

В Якутии запретили работать иностранным гражданам на основе патента в 33 сферах.

Согласно указу главы региона Айсена Николаева, мигрантам запретили работать в сферах сельского хозяйства, производства продуктов и одежды, торговли, гостиничного бизнеса, в образовании, здравоохранении и т. д.

Также якутские власти установили наивысшую по России стоимость патента для мигрантов.

Запрет на работу был установлен после протестов против мигрантов, причиной которых стало изнасилование местной жительницы.

Ранее сообщалось, что Украина лишилась первого места в рейтинге по притоку мигрантов в Россию. В 2018 году число мигрантов с Украины по сравнению с 2017 годом сократилось более чем в три раза: с 47,7 до 14,8 тысячи человек.

Больше всего мигрантов в прошлом году приехало в Россию из Таджикистана — 31 тысяча человек. На втором месте оказался Казахстан. Из этой страны в Россию въехали 26,5 тысячи человек.